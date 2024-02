Veröffentlicht am 8. Februar 2024 von wwa

NIEVERN – Räuberische Erpressung in Nievern

Am 07. Februar 2024, zwischen 21:50 und 22:00 Uhr, kam es zu einer räuberischen Erpressung auf einen Lebensmitteldiscounter an der Straße auf der Lay in 56132 Nievern. Ein männlicher Einzeltäter betrat kurz vor Ladenschluss den Markt und erpresste eine Mitarbeiterin durch Vorhalten eines Messers zur Herausgabe einer dreistelligen Bargeldsumme. Der Täter wird wie folgt beschrieben: – ca. 162 cm groß – korpulente Figur – trug einen blauen Kapuzenpullover mit gelber Aufschrift – trug eine schwarze Jogginghose und weiße Sneaker und eine weiße OP-Maske. Zeugen, die sachdienliche Informationen mitteilen können oder verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der zuständigen Kriminalpolizei in Montabaur zu melden. Quelle: Polizei