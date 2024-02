Veröffentlicht am 8. Februar 2024 von wwa

RANSBACH-BAUMBACH – Brand in einem Einfamilienhaus in 56235 Ransbach-Baumbach, in der St-Martin-Straße

In einem Einfamilienhaus in Ransbach-Baumbach brach, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, ein Brand aus. Die Bewohnerin befand sich außer Haus und stellten bei der Rückkehr fest, dass ihr Haus völlig verraucht war. Die Feuerwehr der VG Ransbach-Baumbach löschte den Brand, der im Wohnzimmer entstand, ab und belüftete das Haus. Die meiste Beschädigung entstand durch Rußablagerungen im Haus, dass derzeit unbewohnbar ist. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt. Quelle: Polizei