Veröffentlicht am 8. Februar 2024 von wwa

MÜNDERSBACH – Verkehrsunfallflucht in Mündersbach auf der B 413

Am 08. Februar 2024 gegen 12:30 Uhr kam es auf der B 413 zwischen Mündersbach und Höchstenbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr in Richtung Höchstenbach und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach dem Zusammenstoß mit der Leitplanke entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580. Quelle: Polizei