Veröffentlicht am 7. Februar 2024 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung durch Graffiti in Wissen

Montagabend, 05. Februar 2024 wurde in Wissen, in der Kirchplatz 20, das Gebäude auf der Außenseite mit Graffiti verschmutzt. Mit blauer Farbe wurden die Buchstaben „AKR“ aufgesprüht. Die Tatzeit liegt zwischen 22:00 und 22:40 Uhr. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei