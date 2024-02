Veröffentlicht am 7. Februar 2024 von wwa

LINZ am RHEIN – Schulwegkontrolle in Linz am Rhein

Dienstagmorgen führte die Polizeiinspektion in Linz eine Schulwegkontrolle in der Schulstraße durch. Hier wurden insgesamt drei Pkw festgestellt, in denen die beförderten Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert waren. Gegen die Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei