Veröffentlicht am 7. Februar 2024 von wwa

LINZ am RHEIN – Betonmischer verliert in Linz am Rhein Ladung

Dienstagvormittag verlor ein Betonmischer Ladung in Höhe der Fährzufahrt an der B 42. Es handelte sich um Fließestrich, der zu erhärten drohte. Die Fahrbahn musste durch die Straßenmeisterei Linz gereinigt werden, Umweltbeeinträchtigungen entstanden nicht. Quelle: Polizei