Veröffentlicht am 7. Februar 2024 von wwa

KATZWINKEL – Karnevalswagen in Katzwinkel stehen für drei Karnevalsumzüge bereit

Im Außenbereich von Katzwinkel entstanden jüngst gleich zwei attraktive Karnevalswagen. Den Endspurt legten die Erbauer am Samstag vor. Wagen eins ist das Ergebnis der sogenannten Oberland-Jugend. Ihr Gefährt dreht sich um „Party-Animals“, was durch Abbildungen verschiedener Tiere unterstrichen wird. Die rund 20 jungen Leute freuen sich mächtig auf den Umzug am Sonntag in Katzwinkel, wo sie das Ergebnis ihrer Mühen präsentieren werden. Weiterhin kommt der neue Wagen am Samstag beim Umzug in Wehbach und am Dienstag in Niederfischbach zum Einsatz. Gesehen hat man ihn allerdings schon bei der Lichterfahrt. Wagen zwei gehört einer Gruppe, die sich „Porzhart-Freunde Elkhausen-Katzwinkel“ nennt. Aktiv ist man bereits seit gut 20 Jahren. Und immer ist ein schöner Wagen auf die Piste gebracht worden. Diesmal haben die Initiatoren das Gefährt mit Bildern von verschiedenen Umzügen versehen, was einen guten Eindruck vom Tatendrang der Freunde vermittelt. Wenn sie am Sonntag mit bester Laune durch Katzwinkel fahren, wird es, Ehrensache, natürlich auch Kamellen regnen. Gleiches gilt selbstverständlich auch für den großen Karnevalsumzug am Veilchendienstag in Wissen, wo die Gruppe unter der Nummer 27 an die Öffentlichkeit tritt. Porzhart, das nur nebenbei, ist eine aufgelassene Hofstelle unweit der Alten Poststraße westlich von Katzwinkel. (bt) Fotos: Bernhard Theis