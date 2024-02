Veröffentlicht am 6. Februar 2024 von wwa

NISTERBRÜCK – Karneval aus Nisterbrück

Eines der karnevalistischen Zentren der Verbandsgemeinde Wissen lag im Mittelhofer Berghotel. Dort sorgten Gruppen wie die „Wilden Weiber“ regelmäßig für einen Riesenaufriss. Angefangen hatte aber alles auf Initiative des örtlichen MGV „Glück Auf“ in der Gaststätte Rödder im Steckensteiner Hof. Im Berghotel neben der Kirche glänzten dann unter anderem in den 1960er Jahren „Dotz und Dötzchen“, im richtigen Leben Franz Ebach und Hans-Helmut Langenbach. Die beiden Parodisten gehörten dem Männergesangverein Nisterbrück an und ließen nicht nur hier wahrlich kein Auge trocken. Das muntere Duo absolvierte in den einzelnen Sessionen Rundreisen zu Veranstaltungen befreundeter Vereine und avancierte oftmals zu Publikumslieblingen. Sitzungspräsident in Nisterbrück war in dieser Zeit der bis heute unvergessene Horst Neutsch. Überhaupt verdankt der Wissener Karneval dem kleinen Nisterort eine ganze Menge. So entstanden hier schon frühzeitig nach dem Zweiten Weltkrieg anspruchsvolle Karnevalswagen. Beim ersten großen Umzug in Wissen durfte natürlich ein Gefährt aus Nisterbrück nicht fehlen. Im Berghotel residiert längst eine Einrichtung der Jugendhilfe unter dem Namen „Insel“, die „Wilden Weiber“ sind verstummt und feiern vermutlich an einem anderen Ort. (bt) Fotos: Archiv Bernhard Theis

Foto: Franz Ebach und Hans-Helmut Langenbach aus Nisterbrück glänzten in den 1960er Jahren als Karnevalsduo „Dotz und Dötzchen“.