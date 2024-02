Veröffentlicht am 6. Februar 2024 von wwa

KURTSCHEID – Zeugen nach Verkehrsgefährdung in Kurtscheid auf der B 256 gesucht

Montagmorgen kam es gegen 06:00 Uhr auf der Bundesstraße 256 zwischen Straßenhaus und Bonefeld zu einer Verkehrsgefährdung. Der Geschädigte befuhr mit seinem PKW die Bundesstraße aus Richtung Straßenhaus kommend in Richtung Neuwied. Der oder die Beschuldigte befuhr mit einem PKW die Bundesstraße in entgegengesetzte Richtung. In Höhe der Kurve vor dem „Kurtscheider Stock“ überholte die Person ein vorausfahrendes Fahrzeug. Der Geschädigte konnte lediglich durch eine Gefahrenbremsung eine Frontalkollision verhindern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei