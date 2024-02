Veröffentlicht am 6. Februar 2024 von wwa

DIERDORF – Verkehrsüberwachung in Dierdorf

Dienstagmorgen führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus in der Giershofener Straße in Dierdorf Kontrollmaßnahmen zur Überwachung der Verkehrssicherheit durch. Schwerpunkt war die Überwachung der ordnungsgemäßen Sicherung von Kindern in den Fahrzeugen. Es fiel auf, dass ein Kind ohne jegliche Sicherung befördert wurde. Der Verstoß sieht ein Bußgeld von 60 Euro sowie einen Punkt in der „Verkehrssünderkartei“ vor. Die Polizei kündigt in diesem Zusammenhang für die Verkehrssicherheit der beförderten Kinder weitere Kontrollen an Kindertagesstätten und an Schulwegen an. Quelle: Polizei