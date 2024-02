Veröffentlicht am 6. Februar 2024 von wwa

PRACHT – Verkehrsunfallflucht in Pracht

Montagabend, 05. Februar 2024, ereignete sich in der Zeit zwischen 18. und 18.30 Uhr, in Pracht, Auf dem Langert, ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen stieß ein unbekannter Fahrzeugführer gegen eine Straßenlaterne und verursachte auf einer Wiese Flurschaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Evtl. könnte ein Paketzusteller, der zu dieser Zeit im Bereich der Unfallstelle unterwegs gewesen sein dürfte, als möglicher Unfallverursacher in Betracht kommen. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei