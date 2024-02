Veröffentlicht am 6. Februar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sachbeschädigung an Pkw in Altenkirchen

Montagmorgen, 05. Februar 2024, kam es zwischen 07.10 und 07.15 Uhr in Altenkirchen, auf dem Parkplatz im Sportzentrum, zu einer Sachbeschädigung. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zündeten Unbekannte Böller in einem Mülleimer. Dadurch löste sich der Müllereimer aus der Verankerung und flog gegen einen geparkten Skoda. Der wurde leicht an der Heckklappe beschädigt. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei