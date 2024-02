Veröffentlicht am 6. Februar 2024 von wwa

BOPPARD – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 214

Am 05. Februar 2024, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 214 zwischen der Ortsteilen Udenhausen und Buchholz-Ohlenfeld. Aus ungeklärter Ursache geriet der PKW eines 39-jährigen Mannes aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden LKW. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen geriet der PKW in Vollbrand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Fahrzeugführer starb noch an der Unfallstelle, der Fahrzeugführer des LKW wurde in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme erfolgte eine Vollsperrung der L 214 im Streckenabschnitt, Verkehrsteilnehmer wurden auf die angrenzende A 61 umgeleitet. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden. Quelle: Polizei