KREIS ALTENKIRCHEN – Richtig mit der Motorsäge umgehen: Basiskurs für liegendes Holz

Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen bietet in Kooperation mit dem Kreisfeuerwehrverband einen Motorsägenbasiskurs (MS-Basis) für liegendes Holz an. Termin ist Samstag, der 17. Februar, in der Zeit von 8 bis etwa 17 Uhr. Ein solcher Kurs für Brennholzselbstwerber ist grundlegende Voraussetzung bei den Versicherungsträgern. Ob in der Land- oder in der Forstwirtschaft, bei jeglichem Einsatz der Motorsäge ist ein Nachweis über die Teilnahme an einem Motorsägenkurs obligatorisch. Dabei geht es darum, den richtigen und Kraft schonenden Umgang mit der Motorsäge, die Instandsetzung der Säge und der Schneidegarnitur zu erlernen, Schnitttechniken, geeignete Hilfsmittel und Werkzeuge zur Brennholzwerbung sowie Tipps und Tricks der Profis kennenzulernen. Teilnahmevoraussetzung ist komplette Schutzkleidung. Die Teilnahme kostet 94 Euro. Nähere Informationen oder Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de