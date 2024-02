Veröffentlicht am 9. Februar 2024 von wwa

NEUWIED – Zu Hause pflegen: Neuer Kurs beginnt am 22. Februar

Für pflegende Angehörige sowie Freunde und Nachbarn von Pflegebedürftigen bieten die BARMER und die Kirchliche Sozialstation Neuwied einen kostenfreien Pflegekurs an. Der Kurs beginnt am Donnerstag, 22. Februar 2024, 19.30 Uhr, und umfasst zwölf Abende, je montags und donnerstags, von 19.30 bis 21 Uhr. Veranstaltungsort ist die Sozialstation Neuwied in der Langendorfer Straße 172. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 02631 22293.

„Gerade wenn ein Pflegefall eintritt, ist anfangs die Unsicherheit groß, denn viele Aufgaben mussten zuvor noch nie bewältigt werden. Wir wollen den Kursteilnehmern die Angst vor dem Pflegen eines geliebten Menschen nehmen“, erläutert Peter Lauermann, Regionalgeschäftsführer der BARMER in Neuwied. Der größte Pflegedienst sei die Familie. Die Hälfte aller Pflegebedürftigen in Rheinland-Pfalz würde durch Angehörige betreut. „Der kostenfreie Pflegekurs soll den Angehörigen helfen, die häusliche Pflege zu erleichtern und die individuelle Pflegesituation zu verbessern“, betont Lauermann.

Geleitet wird der Kurs von Werner Leiß, examinierter Krankenpfleger und Schulungsleiter häusliche Krankenpflege der Kirchlichen Sozialstation Neuwied. Er vermittelt hilfreiche Informationen und Kenntnisse für die Pflegetätigkeit, darunter pflegefachliche Tipps, Unterstützung im Umgang mit seelischen und körperlichen Belastungen sowie Beratung zu Pflege-Hilfsmitteln oder Reha-Maßnahmen. „Der erfahrene Pflegefachmann weiß auch, wie Versagensängste abgebaut werden und wie hilfreich der Erfahrungsaustausch untereinander ist. Tipps gibt es auch zum Lagern und Waschen von Pflegebedürftigen sowie zu Hilfsmitteln und Pflegekosten“, sagt Lauermann.