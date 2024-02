Veröffentlicht am 7. Februar 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied e.V.

A509 Notebook- / Computer-Hilfe. Für Anfänger der Kleingruppe an eigenen Geräten. Jeder erfährt individuelle Unterstützung. Keine Vorkenntnisse erforderlich. 5 x freitags, 23.02.2024 – 22.03.2024 v. 17:00 – 19:15 Uhr. Realschule plus und Fachoberschule, Flammersfelder Str. 5a, Asbach, EDV-Raum, 1. OG. Leitung: Axel Culmsee, EDV-Trainer. Staffelpreise v. 150,00 € -110,00 € je nach Teilnehmerzahl. Anmeldung: Außenstelle Asbach – 02683 9120.

D225 Acryl Pouring Workshop. In diesem Workshop lernen Sie, welche Farben zu benutzen sind, wie Sie die Farbe anrühren und mit welchen Methoden Sie Ihr Kunstobjekt kreativ gestalten können. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wichtig: Alte Kleidung tragen. Die Acrylfarben lassen sich von Textilien nicht mehr entfernen! 2 Tage, Samstag, 24.02.2024 v. 10:00 – 16:00 Uhr, 30 Min. Pause. Sonntag, 25.02.24 v. 11:00 – 11:30 Uhr, Abholung. Nelson-Mandela-Realschule plus, Schulstr. 22, Dierdorf, Werkraum. Staffelpreis v. 64,00 € – 49,00 € je nach Teilnehmerzahl. Zzgl. 30 € Materialumlage bar zu entrichten an die Kursleitung. Anmeldung: Außenstelle Dierdorf – 02689 29114.

G104 Superhirn – Namen und Gesichter merken (Online“edudip“). Anhand von verschiedenen Beispielen lernen Sie, wie Sie von dieser Methode profitieren können. Voraussetzungen: PC / Laptop, gute Internetverbindung, Webcam, Mikrofon, Lautsprecher / Headset. Donnerstag, 29.02.2024

v. 19:00 – 21:30 Uhr. Leitung: Helmut Lange, Diplom Pädagoge, Diplom Sozialpädagoge. Gebühr: 25,00 €. Anmeldung: KreisVolkshochschule Neuwied e.V. – 02631 347813.

G170.4 Neu! Afrika! Rückblicke in die Zukunft eines Kontinents (Onlinevortrag) vhs.wissen live. Sonntag, 25.02.2024 v. 19:30 – 21:00 Uhr. Leitung: Bartholomäus Grill.

G170.5 Neu! Wie gestalten wir lebenswerte Städte von morgen? (Onlinevortrag)

vhs.wissen live. Dienstag, 27.02.2024 v. 19:30 – 21:00 Uhr. Leitung: Klaus J. Beckmann.

Beide Vorträge sind kostenfrei. Anmeldung: KreisVolkshochschule Neuwied e.V. – 02631 347813.

U406 Englisch B1-g. Für die Generation 65+. Der Kurs ist für Wiedereinsteiger mit Vorkenntnissen und Fortgeschrittene geeignet. Bitte machen Sie den Sprachentest auf der Homepage der kvhs, um Ihr Sprachniveau zu ermitteln. Lehrwerk: Wird im Kurs bekannt gegeben.

12 x montags, 26.02.2024 – 10.06.2024 v. 16:30 – 18:00 Uhr. Stefan-Andres-Realschule plus, Linzer Str. 17 b, Unkel, Fachraum Kunst 0.21, EG. Leitung: Monika Moszko, Diplom-Philologin / Linguistin Englisch und Französisch. Staffelpreis v. 99,00 – 77,00 €, je nach Teilnehmerzahl. Anmeldung: Außenstelle Unkel – 02224 180616.

L409 Französisch lernen in 4 Stunden. „Sprachenlernen im Schnellverfahren“ für Anfänger. Der Kurs verspricht, dass sich die Teilnehmenden schon nach kurzer Zeit in einfachen Sätzen auf Französisch unterhalten können. Grundlage ist die Konzentration auf das Wesentliche unter ständiger Beachtung des Ziel- und des Zeitaspektes. Der Kurs kann ohne Vorkenntnisse besucht werden. Bitte bringen Sie etwas zum Schreiben sowie Textmarker mit. Samstag, 09.03.2024 v. 14:00 – 18:00 Uhr. Verbandsgemeindeverwaltung Linz, Am Schoppbüchel 5, Linz am Rhein, Sitzungssaal, EG. Staffelpreise v. 59,00 € – 49,00 €, je nach Teilnehmerzahl. Anmeldung: Außenstelle Linz – 02644 5601-11.