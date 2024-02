Veröffentlicht am 6. Februar 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Verschobene Müllabfuhr und Schließung der Wertstoffhöfe am Rosenmontag

Anlässlich des Rosenmontags am 12. Februar 2024 informiert die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied über die geplante Nachfuhr und die Schließung der Wertstoffhöfe an diesem Tag. Die Müllabfuhr wird an Rosenmontag verschoben, es sind dementsprechend Nachfuhren für die Woche vom 12. Februar 2024 bis zum 18. Februar 2024 (KW 7) geplant. Das bedeutet, dass die Tonnen einen Tag später als üblich herausgestellt werden müssen. Die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied weist außerdem darauf hin, dass für die Abfuhr der grünen Tonne die PreZero GmbH zuständig ist. Die Abfuhren vom… · Mo., 12.02. werden auf den Di., 13.02. · Di., 13.02. werden auf den Mi., 14.02. · Mi., 14.02. werden auf den Do., 15.02. · Do., 15.02. werden auf den Fr., 16.02. · Fr., 16.02. werden auf den Sa., 17.02. … verschoben. Zusätzlich bleiben die Wertstoffhöfe Neuwied, Linkenbach und Linz am Rosenmontag geschlossen. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre Entsorgung am Wertstoffhof entsprechend an einem anderen Tag zu planen. Weitere Informationen erhalten Sie online unter www.abfall-nr.de.