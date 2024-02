Veröffentlicht am 6. Februar 2024 von wwa

WISSEN – Hinweise des Ordnungsamtes zum Wissener Karnevalsumzug

Das Ordnungsamt der Verbandsgemeindeverwaltung Wissen weist auf die verkehrsbehördlichen Regelungen für den Karnevalsumzug am Dienstag, 13. Februar 2024 in Wissen hin: Während des Karnevalsumzuges ist die Innenstadt Wissen für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Sperrung erfolgt bereits ab 10 Uhr, da umfangreiche Absperrmaßnahmen notwendig sind und aufgebaut werden müssen. Gesperrt werden als Aufstellungs- und Umzugsstrecke die Koblenzer Straße (ab Blähaustraße), die Straße Im Kreuztal und die Rathausstraße sowie die einmündenden Straßen. Die angeordneten Durchfahrtsverbote werden kontrolliert. Der Durchgangsverkehr in Richtung Altenkirchen, Betzdorf, Hachenburg und Morsbach bleibt gewährleistet. Für die Veranstaltungsstrecke gilt ab 10 Uhr beidseitig absolutes Haltverbot. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Die innerstädtischen Parkplätze außerhalb des Veranstaltungsbereichs können ohne Einschränkungen angefahren werden. Die Ordnungsbehörden geben nach erfolgter Reinigung den Verkehr wieder frei. Weiterhin wird auf das Glas- und Flaschenverbot hingewiesen. Foto: Marco De Nichilo, Verbandsgemeindeverwaltung Wissen