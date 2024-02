Veröffentlicht am 5. Februar 2024 von wwa

KOBLENZ – Einsatzmaßnahmen an mehreren Neuwieder Schulen aufgrund einer anonymen Bedrohungslage

Montagmorgen gegen 10.30 Uhr ging in mehreren Schulen in Neuwied eine anonyme Bombendrohung per E-Mail ein. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei sind die folgenden Schulen betroffen: Kinzing-Schule, Ludwig-Erhard-Schule Carl-Off-Schule Christiane-Herzog-Schule, Maria-Goretti-Schule.

Sowohl die Kinzing-Schule als auch die Ludwig-Erhard-Schule wurden bereits geräumt, zur Zeit läuft die Evakuierung der Maria-Goretti-Schule. Die Polizei nimmt die Lage sehr ernst, wenngleich derzeit keine konkreten Hinweise auf eine Ernsthaftigkeit der Drohung vorliegt. Quelle: Polizei