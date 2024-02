Veröffentlicht am 5. Februar 2024 von wwa

WEYERBUSCH – Bürgermeister-Raiffeisen-Schule Weyerbusch – Mit mir doch nicht! Gewaltprävention an der Bürgermeister-Raiffeisen-Schule Weyerbusch

Im Januar 2024 war es endlich soweit. An der Grundschule in Weyerbusch fand das Projekt Gewaltprävention unter dem Motto „Mit mir doch nicht!“ statt. An drei Tagen wurde den Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 3 grundlegende Kenntnisse über Gewalt und deren Erscheinungsformen vermittelt. Es ging darum, frühzeitig Stopp zu sagen, jegliche Gewaltformen zu vermeiden, diesen aus dem Weg zu gehen sowie seine eigenen Grenzen zu kennen und zu wahren. Wichtig war den beiden Dozenten, Armin Denecke und Wessna Engels-Denecke, dass die Kinder ein gesundes Selbstbewusstsein bewahren und auf sich bzw. ihr „Bauchgefühl“ hören.

Zur Vermittlung dieser Themen wurden verschiedene Methoden angewandt. Dabei zeigten die Kinder besonders bei den Rollenspielen, in denen es darum ging, möglichst realistische Situationen zu lösen, eine sehr große Motivation und hatten viel Spaß. So war das Feedback am Ende der Veranstaltung nicht verwunderlich, in dem alle drei Klassen die Rollenspiele am schönsten fanden.

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle den KlassenlehrerInnen, Frau Messinger, Frau Winter und Herr Klinger, die ihre Klassen sehr gut auf dieses Projekt eingestimmt hatten.