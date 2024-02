Veröffentlicht am 5. Februar 2024 von wwa

MICHELBACH – Gymnastikgruppe Michelbach spielt Minigolf in Flammersfeld

Alle Jahre wieder trifft sich die Gymnastikgruppe des Schützenvereins „Adler“ Michelbach zum Minigolfspielen in Flammersfeld. Diesmal hatte die Gymnastikgruppe bei dem Vereinsmitglied Hans-Gerd Dewitz auch etwas zum Essen bestellt. Bei gegrilltem und Kartoffelsalat wurde über die vergangenen Zeiten geplaudert. Das Wetter war allerdings nicht so wie man es sich gewünscht hatte. In drei Gruppen aufgeteilt ging es dennoch fröhlich über den Platz. Gesamtgruppensieger war, „Klausi“ auch Euro genannt.