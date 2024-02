Veröffentlicht am 5. Februar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Spielerlehrgang beim BC Altenkirchen

Am 03. Februar 2024 fand in heimischer Halle ein Spielerlehrgang für die U7-U19 unter Leitung von Roman Birkholz (Badmintontrainer A) statt. Dabei waren Einsteiger, Fortgeschrittene oder auch Kaderspieler willkommen. Die Schwerpunkte lagen auf Schlag- und Lauftechnik im Mittelfeld, Taktik im Einzel, Ball-, Schläger- und Feldgewöhnung sowie Koordinationstraining.

Alina Klassen und Harald Drumm vertraten das Trainerteam des BC Altenkirchen. Christian Schütz (Horhausen) und Jaqueline Kuhn-Ott (Mendig) reisten ebenfalls als Heimtrainer an. Zusätzlich vertreten waren die Co-Trainer Mika Schönborn (BC Smash Betzdorf) und David Schlephorst (TV Kreuztal).

Die Kinder fanden sich um 9:00 Uhr in der Halle ein und spielten bis 15:30 Uhr Badminton. Die Eltern sorgten mit belegten Brötchen, Kaffee und Kuchen für reichliche Versorgung. Insgesamten nahmen 26 Kinder an dem Lehrgang teil, davon 13 Teilnehmer aus Altenkirchen. Das Neuerlernte kann nun in jeder Altersgruppe auf dem Training umgesetzt werden. Der Lehrgang erwies sich als voller Erfolg, da die Kinder reichlich Spaß am Badminton zeigten. Der nächste Lehrgang findet am 09. März 2024 in Horhausen statt. Foto: BCA