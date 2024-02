Veröffentlicht am 5. Februar 2024 von wwa

­­BIRKEN-HONIGSESSEN – CDU in Birken-Honigsessen stellt Weichen für die Kommunalwahl – Maik Schwenk und Martina Stangier führen die Liste an

In einer Mitgliederversammlung haben die CDU-Mitglieder aus Birken-Honigsessen ihre Liste für die Wahl des Ortsgemeinderates am 09. Juni 2024 aufgestellt. Maik Schwenk und Martina Stangier werden die 16-köpfige Liste anführen. „Es ist uns erneut gelungen eine gute Liste aus erfahrenen Ratsmitgliedern und neuen Gesichtern aufzustellen – besonders freuen wir uns, dass auch viele Nichtmitglieder auf unserer CDU-Liste kandidieren.

Wir wollen auch zukünftig die fraktionsübergreifend gute und konstruktive Ratsarbeit in Birken-Honigsessen aktiv mitgestalten.“, erklären die heimischen Christdemokraten. In den kommenden Wochen wolle man konkrete Vorschläge für die Gestaltung der Zukunft in Birken-Honigsessen vorstellen. Bei einem Dorfrundgang Anfang des vergangenen Jahres mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern konnten schon zahlreiche Ideen gesammelt werden, auch wolle man die Anregungen aus der aktuell stattfindenden Dorfmoderation aufnehmen.

Die Bewerberliste der CDU Birken-Honigsessen für die Wahl des Ortsgemeinderates am 09.06.2024 sieht wie folgt aus: 1. Maik Schwenk, 2. Martina Stangier, 3. Rico Harzer, 4. Til Kölzer, 5. Matthias Reuber, 6. Sabrina Kölzer, 7. Jan Hoffmann, 8. Daniel Boketta, 9. Fabian Lauer, 10. Harald Reuber, 11. Thomas Weber, 12. Uli Wagner, 13. Markus Heinze, 14. Mariana Idil, 15. Paul-Josef Müller, 16 Daniela Weitershagen.