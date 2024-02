Veröffentlicht am 4. Februar 2024 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Kind beim Ladendiebstahl in Bad Hönningen erwischt

Samstagnachmittag, 03. Februar 2024 wurde gegen 17 Uhr der Polizei ein Ladendiebstahl gemeldet. Die Mitarbeiter eines Geschäftes hatten das Kind dabei beobachtet, dass es ein Spielzeug aus dem Regal nahm, in seinem Rucksack versteckte und anschließend den Laden verließ. Das Kind wurde daraufhin von den Mitarbeitern angesprochen und an die Polizei übergeben. Das noch strafunmündige Kind wurde nach Sachverhaltsaufnahme an die Eltern übergeben. Quelle: Polizei