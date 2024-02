Veröffentlicht am 4. Februar 2024 von wwa

NIEDERSAYN – Diebstahl einer Fahne in Niedersayn

Im Zeitraum zwischen Freitagmorgen, 02. Februar 2024, gegen 04:00 Uhr und Samstagmorgen, 03. Februar 2024, 04:00 Uhr, wurde in Niedersayn von einem Privatgrundstück in der Straße Wiesenweg eine Fahne samt Halterung entwendet. Durch Unbekannte wurde die Flagge, die das Symbol einer schwedischen Provinz abbildet, samt Metallhalterung abgebrochen, sodass die Halterung unbrauchbar wurde. Hinweise zu der Tat werden erbeten und sind an die Polizeiinspektion Montabaur, Telefon: 02602 9226-0, oder E-Mail: pimontabaur@Polizei.rlp.de, zu richten. Quelle: Polizei