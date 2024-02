Veröffentlicht am 4. Februar 2024 von wwa

HÖHR-GRENZHAUSEN – Sachbeschädigung an Bushaltestelle in 56204 Höhr-Grenzhausen, in der Rathausstraße

Sonntag, 04. Februar 2024 kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle in der Rathausstraße in Höhr-Grenzhausen. Ein Unbekannter zerstörte eine Glasscheibe und beschädigte eine zweite. Der Tatzeitraum wird zwischen 04:00 und 05:00 Uhr vermutet, da Anwohner einen lauten Knall gehört hatten. Hinweise bitte an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen. 02624/9402-0 Quelle: Polizei