Veröffentlicht am 3. Februar 2024 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Verkehrsunfallflucht in Neustadt (Wied) – Polizei sucht Zeugen

Freitagvormittag wurde der Polizeidienststelle eine Verkehrsunfallflucht im Heuweg in Neustadt (Wied) gemeldet. Vermutlich in den frühen Morgenstunden wurde ein abgestellter PKW durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug touchiert und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei