Veröffentlicht am 3. Februar 2024 von wwa

DIERDORF – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Dierdorf

Eine Zeugin informierte am Freitagabend gegen 20:20 Uhr die Polizei, da sie vor einem Lokal in der Hauptstraße in Dierdorf einen Verkehrsunfall beobachtete, bei dem ein PKW mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte. Im Anschluss verließ das Fahrzeug jedoch unberechtigt die Unfallstelle. Bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher soll es sich um den Fahrer eines Mercedes-Benz handeln. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei