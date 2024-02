Veröffentlicht am 3. Februar 2024 von wwa

BODEN – Brand in Boden

Am 03. Februar 2024 um 15:05 Uhr wurde von der Leitstelle in Montabaur ein Brand in der Beulstraße von Boden gemeldet. Dort geriet aus unbekannten Gründen eine Mülltonne in Brand, sodass eine angrenzende Gartenlaube und eine Hauswand Schäden und Rußschwärzungen erlitten. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte den Brand jedoch zeitnah löschen, sodass sich die Schäden in Grenzen halten. Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt, der Schaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Quelle: Polizei