Veröffentlicht am 4. Februar 2024 von wwa

MICHELBACH – Ausflug der Gymnastikgruppe nach Panarbora

Die Mitglieder der Michelbacher Gymnastikgruppe traf sich in Altenkirchen und fuhr in Fahrgemeinschaft Richtung Waldbröl nach Panarbora. Trotz der Nähe zu Michelbach war noch niemand der Teilnehmerinnen schon einmal da gewesen. Eine einstündige Führung zum Thema Flora und Fauna war gebucht und wurde durch weitere reichlich erheiternde Zusatzinformationen des Führers ergänzt. Danach begab man sich auf den barrierefreien 510 Meter langen Baumwipfelpfad, der langsam von anfänglich 4 Metern bis auf 24 Metern ansteigt. Danach stand der nochmals circa 1.100 Meter lange Aufstieg zur höchsten Stelle des aus Holz gebauten Aussichtsturms. Dort wäre man eigentlich an der höchsten Stelle von 34 Metern gewesen, doch diesen Punkt hat allerdings niemand aus der Gruppe erreicht. Im Anschluss gab es noch eine Stärkung im dazugehörigen Restaurant und auf der Rückfahrt machte die Gruppe noch einen Stopp in der Eisdiele in Weyerbusch. Foto: GSV Michelbach