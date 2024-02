Veröffentlicht am 4. Februar 2024 von wwa

WERKHAUSEN – Neujahrsfrühstück in Werkhausen

Zum Neujahrsfrühstück hatten die Ortsgemeinde Werkhausen und der Förderverein Dorftreff ihre Bürgerinnen und Bürger in den Dorftreff eingeladen. Das Frühstück fand so viel Anklang, dass nur gerade so alle Bürger und Bürgerinnen im Bürgerhaus Platz fanden. Unter den Gästen war auch die älteste Einwohnerin der Ortsgemeinde Jenni Marenbach (96 Jahre), die besonders begrüßt wurde. Im Nebenraum des Bürgerhauses war ein reichhaltiges Buffet mit jeder Menge Köstlichkeiten aufgebaut. Dort war für jeden Geschmack etwas dabei. Foto: OG Werkhausen