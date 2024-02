Veröffentlicht am 4. Februar 2024 von wwa

PUDERBACH – Einbruchschutz – Wie sichere ich mein Haus und meine Wohnung gegen Einbrecher?

Die Sicherheit des eigenen Zuhauses steht im Mittelpunkt einer Informationsveranstaltung zum Thema „Einbruchschutz“, die in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Koblenz organisiert wird. Das Eindringen von Einbrechern in die eigenen vier Wände ist nicht nur ein materieller Verlust, sondern beeinträchtigt auch das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Die gute Nachricht: Statistiken zeigen, dass Einbrecher nach wenigen erfolglosen Versuchen, in ein Objekt einzudringen, häufig von ihrem Vorhaben ablassen. Daher ist es wichtig selbst aktiv zu werden und entsprechende Schutzmaßnahmen vorzunehmen.

Polizeihauptkommissar Dietrich Viebranz vom Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Koblenz wird bei zwei kostenfreien Informationsveranstaltung der KreisVolkshochschule Neuwied in Linz und Pudernach praxisnahe Tipps und Empfehlungen geben. Die Teilnehmenden erfahren, wie sie effektiv und kostengünstig ihre Wohnungen oder Häuser sichern können. Folgende Termine finden jeweils von 18:30 bis 20:00 Uhr statt: 04. März 2024 in der Verbandsgemeindeverwaltung Linz – 18. März 2024 in der Realschule plus in Puderbach. Um Anmeldung wird gebeten unter www.kvhs-neuwied.de oder telefonisch unter 02684 8581-10 /-08 für Puderbach und 02644 5601-11 für Linz