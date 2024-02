Veröffentlicht am 3. Februar 2024 von wwa

NEITERSEN – Premiere in der Wiedhalle Neitersen – Erstes Hallenturnier „Budenzauber“ im Walking Football

Am Samstag gelang dem Team des VfB Polch mit einer soliden Turnierleistung und ungeschlagen der Turniersieg. Eng wurde es auf den Plätzen 2 bis 4. Aufgrund des besseren Torverhältnisses belegten die Sportkameraden des FC Walking Union den 2.Platz. Den 3. Platz belegte der Gastgeber Neitersen knapp vor dem SV Blau-Weiß Hellenhahn. Flammersfeld fand sich auf Platz 5 wieder. Der 6. Platz wurde vom sympathischen Team der Nistertaler Sportfreunde Atzelgift /Luckenbach belegt. Das Team stellte sich tapfer den sportlichen Aufgaben und erntete reichlich Lob für die tolle Einstellung.

Der „Budenzauber“ der Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen war das erste Walking Football-Hallenturnier in der Region. Die Sportfreunde Neitersen freuten sich dabei über die Entwicklung, die diese relativ neue Fußballvariante im Bereich des Fußballverbandes Rheinland genommen hat. Das Besondere am Walking Football ist, dass verschiedene Generationen und Geschlechter gemeinsam auf dem Spielfeld stehen konnten. Der jüngste Teilnehmer war mit Handicap 31 Jahre alt, der älteste Spieler 76 Jahre alt. Claudia Kohlhaas aus Atzelgift nahm als einzige Frau am Turnier teil und erntete bei ihren männlichen Mitspielern viel Applaus. Die Schiedsrichter Detlef Schütz und Nils Schneider leiteten souverän durch die Partien und hatten viel Spaß bei der doch für beide ungewohnten Sportart.

Am Ende stand der Spaß für die Teilnehmer im Vordergrund, so dass die man sich schnell einig war, dass Turnier im nächsten Jahr zu wiederholen. Wer Lust und Laune hat einmal „Gehfussball“ zu schnuppern ist gerne eingeladen mittwochs ab 19:30 Uhr in die Wiedhalle zu kommen. Informationen bei Ralf Keilhauer 0163 / 7025980