Veröffentlicht am 10. Februar 2024 von wwa

MORSBACH – Orgelmesse mit anschließendem Kurzkonzert

Am Samstag, 24. Februar um 18.30 Uhr findet in St. Gertrud Morsbach eine Orgelmesse mit anschließendem Kurzkonzert an der neuen Seifert-Orgel statt. Es spielt Andreas Auel, Seelsorgebereichsmusiker an der oberen Sieg in Wissen. Die erklingende Musik steht passend zur Fastenzeit unter dem Thema „Ach Herr, mich armen Sünder“.