Veröffentlicht am 3. Februar 2024 von wwa

HAMM (SIEG) – Die IGS Hamm hat wieder eine Schulleiterin

Eigentlich sollte es schon am ersten Schultag nach den Ferien passieren, doch Traktoren und Demonstrationen sorgten dafür, dass Diana Nentwig mit einem Tag Verspätung zur kommissarischen Schulleiterin ernannt wurde. Denn zur Ernennung war die Regierungsschuldirektorin Andrea Becker von der ADD Koblenz angereist.

Seitdem ihre Vorgängerin Frau Brambach-Becker in den Ruhestand verabschiedet worden war, hatte Diana Nentwig die Leitung der Schule bereits in ihrer Funktion als stellvertretende Schulleiterin mit ausgeübt. Nun darf sie ganz offiziell die Leitung der Schule übernehmen, wenn auch im ersten Jahr kommissarisch. Nentwig ist für die Schulgemeinschaft keine Unbekannte. Seit 2009 ist sie bereits als Lehrerin an der Schule tätig und unterrichtet die Fächer Französisch, Geschichte und Sozialkunde bzw. Gesellschaftslehre. Seit vielen Jahren ist sie zudem im Schulleitungsteam der Schule tätig, anfangs als MSS-Leiterin, seit 2020 als stellvertretende Schulleiterin. Die Ernennungsurkunde wurde ihr nun im Lehrerzimmer im Beisein ihres Schulleitungsteams, des Kollegiums und der Angestellten der Schule durch die Regierungsschuldirektorin Andrea Becker ausgehändigt. Die gesamte Schulgemeinschaft gratuliert Nentwig und freut sich auf die bewährt gute Weiterführung der Schule und wünscht ihrer neuen Schulleiterin alles Gute für ihr neues, aber zum Glück nicht unbekanntes Aufgabengebiet. Mit dem Wechsel von Nentwig in das Büro der Schulleiterin ist jedoch ihr bisheriges unbesetzt. Die Schulgemeinschaft hofft auf eine schnelle Besetzung der Stelle.