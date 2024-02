Veröffentlicht am 3. Februar 2024 von wwa

FLAMMERSFELD – Kindertagesstätte „Kunterbunt“ Flammersfeld – Kita erfolgreich auf dem Weg zur Ernährungs-Kita

Die Kindertagesstätte „Kunterbunt“ in Flammersfeld hat sich erfolgreich zur Teilnahme an der Coaching-Initiative „Kita isst besser“ qualifiziert, einer Aktion des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität. Gemeinsam mit 15 weiteren Bewerbern, setze sich die Einrichtung unter mehr als 80 Kitas landeweit durch. Auf Einladung des Ministeriums fand bereits vor Weihnachten die Auftaktveranstaltung in den Räumlichkeiten des Diensleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Bad Kreuznach statt. Zur Teilnahme am Prozess gratulierten Ministerin Katrin Eder (rechts) und Ernährungs-Coach Kerstin Awan (links) ganz herzlich und wünschten dem etwa ein Jahr andauernden Gestaltungsprozess in der Kita viel Erfolg. Frau Awan wird die Aktion mitbegleiten und in regelmäßigen Terminen die Einrichtung hierzu besuchen. Die Glückwünsche und Qualifizierungsurkunde nahmen die Kita-Leitung aus Flammersfeld, Monika Wagner und Fachgebietsleiter für Kindertagesstätten, André Wollny entgegen.

Die Coaching-Initiative „Kita isst besser“ richtet sich an Kitas in Rheinland-Pfalz, die Gesundheitsprävention, besonders im Hinblick auf Ernährung, zu ihrem Schwerpunkt machen möchten. Mit der Initiative soll erreicht werden, dass bereits bei den Kleinsten die Basis für ein bewusstes Ernährungsverhalten und einen gesunden Lebensstil geschaffen wird. Zudem sollen feste Strukturen zur Bildung eines nachhaltig gesundheitsfördernden Ernährung- und Lebensstiles im Bildungs- und Erziehungskonzept in rheinland-pfälzischen Kitas fest verankert und im Kita-Alltag dauerhaft etabliert werden. Mit Abschluss des Prozesses ist die Kindertagesstätte Kunterbunt in Flammersfeld mit dem Schwerpunkt „Ernährung“ ausgebildet und erhält so Zugang zu Sonderförderprogrammen des Landes in Sachen gesunde und nachhaltige Verpflegung.

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld setzt in allen Einrichtungen auf eine gesunde und nachhaltige Ernährung. So wurde im Jahr 2021 ein Verpflegungskonzept für alle ihre 16 Kindertagesstätten und drei Ganztagsschulen erstellt und seither umgesetzt. Auch wird fortlaufend in die Ausstattung der Küchen, Mensen und Verpflegungsräumlichkeiten in den Einrichtungen investiert, um für die Kleinsten eine angenehme Essatmosphäre zu schaffen.