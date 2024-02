Veröffentlicht am 3. Februar 2024 von wwa

KIRCHEN – Die Solawi Wisserland stellt sich vor – Frisches Gemüse in Demeter Qualität aus der Region!

Regionalität und Frische zeichnen das Gemüse der Solidarischen Landwirtschaft vom Hof Schützenkamp aus Birken – Honigsessen aus. Der mit dem höchsten Ökosiegel Demeter zertifizierte Betrieb bietet saisonale Gemüsekisten in Form von Ernteanteilen für Mitglieder der Solawi im wöchentlichen Abo an.

Der Hof Schützenkamp, ein landwirtschaftlicher Betrieb in dritter Generation, wird geführt von Sebstian Müller und seiner Frau Meike. Bereits seit 2019 ist der Hof Demeter zertifiziert.

Unter dem Motto „Die Ernte teilen statt Lebensmittel verkaufen!“, gibt es für das aktuelle Jahr (ab Mai) noch Ernteanteile mit Demeter-Gemüse und Kartoffeln zu vergeben. Wer Interesse an der Teilhabe der Ernteanteile hat oder sich insgesamt für das Modell der Solawi interessiert, hat die Möglichkeit an dieser Infoveranstaltung am 07. Februar von 19:00 bis 20:00 Uhr im Vintage Kontor in Kirchen teilzunehmen. Während der Veranstaltungen werden Meike und Sebastian Müller sich selbst und ihre Solawi Wisserland vorstellen und über ihre aktuellen Projekte sprechen. Dabei erwarten die Besucher unter anderem folgende Themen: – Was ist eine Solawi? – Wie funktioniert die Solawi Wisserland? – Was beinhaltet ein Ernteanteil? – Wie kann ich mitmachen? Mehr Informationen gibt es auf der Seite des Hofes: www.hofschuetzenkamp.de. Fotos: Solawi