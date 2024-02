Veröffentlicht am 4. Februar 2024 von wwa

NEUWIED – AfD Neuwied feiert politischen Aschermittwoch am 14. Februar 2024

Der AfD-Kreisverband Neuwied feiert am 14. Februar 2024 erstmalig einen „politischen Aschermittwoch“ mit hochkarätigen Festrednern. Es sprechen der Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der NRW-AfD Kay Gottschalk, die Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der AfD Rheinland[1][1]Pfalz Nicole Höchst, der lokale Bundestagsabgeordnete Andreas Bleck, der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag NRW Klaus Esser und der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag und der AfD Rheinland-Pfalz Dr. Jan Bollinger. Die Veranstaltung findet im Bürgerhaus Torney in der Westpreußenstraße 1 in 56567 Neuwied statt. Beginn der Veranstaltung ist 19 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr. Mitglieder, Förderer und Freunde der AfD und interessierte Bürger sind herzlich eingeladen, einen politischen und geselligen Abend mit uns zu verbringen. Um Anmeldung unter 02631-9390715 oder 0171-5013098 oder via E-Mail unter: info@afd@neuwied.de wird gebeten, angemeldete Teilnehmer werden prioritär eingelassen.