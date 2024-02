Veröffentlicht am 2. Februar 2024 von wwa

NIEDERDREISBACH – Aufgefundener Roller bei Niederdreisbach

Donnerstag, 01. Februar 2024, wurde an der L 280, in der Nähe von Niederdreisbach, im Straßengraben ein Roller gefunden. An dem orangefarbenen Roller der Marke Honda war kein Kennzeichen angebracht. Auch kann keine Fahrgestellnummer gefunden werden, die auf den rechtmäßigen Besitzer schließen würde. Wer vermisst einen solchen Roller oder kann jemand Angaben darüber machen, wer diesen dort evtl. entsorgt hat? Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741/9260 Quelle + Foto: Polizei