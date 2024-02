Veröffentlicht am 2. Februar 2024 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz eröffnet die Open Library an den Standorten Koblenz und Remagen

Die Hochschule Koblenz bietet ab sofort eine Open Library an. Das Konzept wird an den Standorten Koblenz und Remagen umgesetzt. So besteht die Möglichkeit, die Räumlichkeiten der Bibliothek zu den Öffnungszeiten des Gebäudes selbstständig und eigenverantwortlich zu nutzen.

„Um das Konzept umsetzen zu können, wurden umfangreiche technische Installationen vorgenommen“, erläutert Prof. Dr. Ralf Haderlein, Vizepräsident für Studium und Lehre an der Hochschule Koblenz. Um die Open Library zu betreten, ist die Authentifizierung mit Hilfe des Hochschul- oder Gästeausweises am Bibliothekseingang erforderlich. Während der Open Library-Zeiten haben Studierende und Mitarbeitende die Möglichkeit, die Bibliothek als Lernraum zu nutzen, Bücher selbstständig auszuleihen oder Literaturrecherchen durchzuführen. Voraussetzung ist ein gültiges Bibliothekskonto bzw. eine Anmeldung in der Bibliothek. Besonderes Augenmerk wurde auf die Sicherheit während der Open Library-Zeiten gelegt. „Ein hochmodernes Kamerasystem überwacht den Zugang“, so Haderlein.

In Koblenz steht das Angebot der Open Library von Montag bis Freitag von 7 bis 24 Uhr und samstags von 7 bis 20 Uhr zur Verfügung. In Remagen ist die Bibliothek von Montag bis Freitag von 8 bis 24 Uhr und samstags von 8 bis 20 Uhr geöffnet. „Selbstverständlich steht das Bibliothekspersonal an beiden Standorten zu den Servicezeiten weiterhin zur Verfügung“, sagt Ann-Kathrin Nick, Standortleiterin der Bibliothek am Campus Koblenz. „Während der Servicezeiten können wir Fragen beantworten und Unterstützung anbieten,“ ergänzt Susanne Bernet, Leiterin der Bibliothek.

Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz, betont: „Wir sind begeistert, diesen Meilenstein erreicht zu haben und damit den Studierenden noch mehr Service und Flexibilität bieten zu können“. Die Einführung der Open Library unterstreiche das Engagement der Hochschule für eine zeitgemäße und nutzerfreundliche Bibliotheksnutzung.

Die Hochschule Koblenz lädt Studierende und Mitarbeitende dazu ein, die neuen Möglichkeiten der Open Library zu entdecken und zu nutzen.

Die Nutzungsbedingungen und die Bibliotheksordnung sowie alle wichtigen Infos finden Interessierte auf der Homepage unter www.hs-koblenz.de/bibliothek. Bei Rückfragen steht das Bibliotheksteam in Koblenz jederzeit gerne telefonisch unter 0261-9528270 oder per Mail unter ausleihe@hs-koblenz.de zur Verfügung. Das Team der Bibliothek in Remagen ist unter der 02642-932173 oder mobil unter 0172-5459402 erreichbar sowie per Mail unter ausleihe@rheinahrcampus.de.

Foto: (v.l.): Prof. Dr. Karl Stoffel (Präsident der Hochschule Koblenz), Annika Simon (stellv. Standortleiterin Bibliothek am Campus Koblenz), Prof. Dr. Ralf Haderlein (Vizepräsident der Hochschule Koblenz), Ann-Kathrin Nick (Standortleiterin Bibliothek am Campus Koblenz) Foto: Hochschule Koblenz/Lisek