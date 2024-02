Veröffentlicht am 3. Februar 2024 von wwa

PUDERBACH – Großer Zuspruch für AfD-Neujahrsempfang in Puderbach

Über großen Zuspruch zum gemeinsamen Neujahrsempfang konnten sich die Westerwälder AfD-Verbände in den Landkreisen Neuwied, Altenkirchen, Westerwald, Rhein-Lahn und Mayen-Koblenz am vergangenen Freitag freuen. Über 150 Bürger fanden den Weg nach Puderbach zur AfD-Veranstaltung und waren von den Vorträgen, der Diskussion und der Atmosphäre begeistert.

Der AfD-Landesvorsitzende und Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz Dr. Jan Bollinger eröffnete die Veranstaltung: „Der enorme Zuspruch für die AfD ist der offensichtliche Hintergrund der skandalösen Kampagne von Politik und Medien gegen die AfD, die die falschen Behauptungen der linken Initiative Correctiv ungeprüft übernehmen. Wir treten für alle Deutschen und alle anständigen Ausländer ein, die legal nach Deutschland gekommen sind, unsere Kultur achten, unsere Gesetze einhalten, zu unserer Gemeinschaft beitragen, unser Land lieben und Deutsche werden möchten. Und genau deshalb kämpfen wir seit langem gegen die Massenzuwanderung und für Abschiebungen und Aufenthaltsbeendigungen von nicht bleibeberechtigten, straffälligen und integrationsunwilligen Ausländern!“

Der Bundestagsabgeordnete Andreas Bleck erläuterte, wie die „Energiewende“ unseren Strom massiv verteuert und unsere Netze destabilisiert und warum unsere Bauern zu Recht gegen die Politik der Ampel-Regierung auf die Straße gehen: „Wir brauchen eine sichere und zuverlässige Energieversorgung. Während andere Länder das Potential der Kernenergie längst erkannt haben, hält Deutschland auch hier an der politischen Geisterfahrt fest. Unsere Bauern garantieren Versorgungssicherheit und schützen Umwelt, Natur und Tiere. Die Altparteien haben in den letzten Jahrzehnten eine bauernfeindliche Politik gemacht. Europäische Kommission und Bundesregierung halten unsere Bauern in einer Art modernen Leibeigenschaft. Höchste Zeit, umzusteuern!“

Der hessische AfD-Landesvorsitzende und Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag Hessen Robert Lambrou berichtete von seinen Erfahrungen im Landtagswahlkampf: „Als Abgeordneter im hessischen Landtag, selbst mit Migrationshintergrund, vertrete ich die Interessen aller Bürger im Land. Die aktuelle Spaltung der Gesellschaft beunruhigt in hohem Maße vor allem Menschen mit Migrationshintergrund, die gerne Teil eines Landes sind, in dem die freiheitliche demokratische Grundordnung die Rechte der Bürger schützt. Ob anhaltende Massenmigration oder innere Sicherheit – viele erkennen „Ihr“ Deutschland nicht mehr wieder, suchen eine Alternative zur Politik der Altparteien und finden diese in der AfD.“

Nach den Reden saßen viele Besucher noch lange bei Speis und Trank, diskutierten über die überzeugenden Vorträge und bedauerten die grotesk irrigen Vorstellungen der Gegendemonstranten. Noch vor Ort wurden mehrere Mitgliedsanträge ausgefüllt und eine größere Anzahl von Interessenten nahmen Parteiprogramm und Mitgliedsanträge mit nach Hause, um für die einzige Alternative zu werben.