Veröffentlicht am 1. Februar 2024 von wwa

WINDHAGEN – RKK-Ehrenorden in Silber für Anke Nowatschin

RKK-Ehrenorden in Silber für Anke Nowatschin. Sie ist seit 1996 eine der besonders aktiven Stützen der KG „Wenter Klaavbröder“ in Windhagen: Anke Nowatschin. Hervorzuheben ist das Jahr 2004. Da war Anke die Prinzessin der Karnevalsgesellschaft. Kassiererin im Vorstand und aktive Elferratsfrau sind weitere Attribute, die Anke Nowatschin auszeichnen. „Sie ist eigentlich überall zur Stelle, wenn und wo sie gebraucht wird, wobei sie sich primär immer von selbst einbringt“, hieß es in der Laudatio, als ihr anlässlich der Kindersitzung eine ganz besondere Ehrung zuteilwurde. Erwin Rüddel, Beauftragter der Rheinische Karnevals-Korporationen e.V. (RKK) verlieh der Vollblutkarnevalistin den RKK-Ehrenorden in Silber. „Du bist das absolut positive Beispiel einer unverzichtbaren Karnevalistin, die mit ihrem Engagement das rheinische Brauchtum lebt, fördert und hochhält. Das verdient Anerkennung und Respekt. Wir wünschen und hoffen für dich und unsere KG, dass dies noch lange anhält“, lobte Erwin Rüddel. Auf dem Bild (v.li.) Präsident Dennis Heinemann, die Tollitäten Prinz Mario I. und Prinzessin Vroni I. (Höß), Anke Nowatschin und Erwin Rüddel. Foto: Hannah Grosse