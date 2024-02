Veröffentlicht am 1. Februar 2024 von wwa

MICHELBACH – Jahreshauptversammlung des SV „Adler“ Michelbach

Der Vorsitzende, Frank Becker, begrüßte 33 Mitglieder, ebenso König Eberhard Schreiner, Königin Birgit und Kronprinz Pascal Eitze herzlich. Zum Einstieg in die Tagesordnung wurde die Totenehrung abgehalten und die Beschlussfähigkeit der Versammlung festgestellt. Der Vorsitzende bedankte sich bei seinen Vorstandskollegen, Übungs- und Abteilungsleitern sowie Mitgliedern und Sponsoren, die den Verein unterstützt haben.

Die Tagespunkte wurden ordnungsgemäß abgehandelt. Die Mitgliederzahl bleibt relativ konstant. Die Geschäftsführung, in Person von Birgit Schreiner zählte die Veranstaltungen auf, die im vergangenen Jahr besucht wurden und gleichzeitig wurde wieder um mehr Beteiligung geworben. Der Bericht des Sportleiters Heinz Willi Ellert viel ebenso positiv aus. Nachdem endlich die Einschränkungen durch Corona wegfielen, konnten wieder Meisterschaften und Wettkämpfe in altbewährter Form durchgeführt werden. Der Bericht der Jugendleitung wurde von der stellvertretenden Jugendleiterin Laura Nöllgen vorgetragen. Die Jugendlichen sind bei sämtlichen Veranstaltungen anwesend und immer bereit zu helfen. Die Kassenführung wurde von den Kassenprüfern als ordnungsgemäß und sehr gut geführt geschildert. Auf Antrag wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Turnusgemäß standen wieder Neuwahlen an, die vom Wahlleiter Frank Becker durchgeführt wurden. Der stellvertretende Vorsitzende Chris Kraemer wurde wiedergewählt, ebenso die Kassiererin Wilma Schleiden. Die Schriftführerin Birgit Schreiner stand nicht mehr zur Wahl bereit. Als Nachfolgerin wurde einstimmig Laura Nöllgen in das Amt gewählt. Der Sportleiter Heinz-Willi Ellert wurde in seinem Amt bestätigt und als stellvertretender Sportleiter Lukas Andres wiedergewählt.

Unter dem Punkt verschiedenes wurde auf das Jubiläumsjahr des Schützenvereins Leuzbach-Bergenhausen hingewiesen. Nach mehrfacher Rückfrage, wird ein Ausflug angeboten, der mit separater Post oder E-Mail alle Infos bereithält. Der 1. Termin für die Adler ist das Ostereierschiessen am 30. März. Das Schützenfest in Maulsbach ist am 27. Und 28. April und das Schützenfest in Michelbach vom 09. bis 12. Mai. Die Auszeichnung der silbernen Verdienstnadel erhielt Laura Nöllgen und Günter Schleiden eine Urkunde für die Meisterschaft in Dortmund. Ein Arbeitseinsatz am Schützenhaus wird zeitnah bekannt gegeben. (bis) Fotos: BK