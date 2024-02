Veröffentlicht am 1. Februar 2024 von wwa

IRLICH – Karneval in Irlich – Karnevalsfeier für „60 Plus“

Gemeinsam singen, schunkeln, lachen mit allen junggebliebenen Karnevalisten aus den Neuwieder Stadtteilen – die Karnevalsfeier für alle „60 Plus“ ist der ideale Anlass dazu. Das abwechslungsreiche Programm in der Mehrzweckhalle Irlich bot einen knatschbunten Strauß an karnevalistischem Tanz, Live-Musik und Büttenrede. Am Samstag, 27. Januar, fiel der Startschuss dazu um 14.11 Uhr. Gemeinsam veranstalten die Stadt Neuwied und die KG Irlich diese Karnevalssitzung für Neuwiederinnen und Neuwieder, die älter sind als 60 Jahre. Dabei muss niemand alleine dem rheinischen Frohsinn nachgehen: Selbstverständlich waren auch Partner, Freunde und Verwandte unter 60 Jahren zur Feier eingeladen. Bei Kaffee und Kuchen erlebten die Senioren einen geselligen Auftakt der tollen Tage. Das Kinderprinzenpaar aus Oberbieber und hatte gleich 2 Tanzgruppen mitgebracht. Fredi Winter erfreute wie gewohnt mit einer schillernden Büttenrede und als Abschluss tanzten die Lokalmatadoren aus Irlich. Unter den Gästen der Neuwieder OB, sein erster Beigeordneter und Exbürgermeister Mang sowie einige Stadtratsmitglieder. (mabe) Fotos: Marlies Becker