Veröffentlicht am 1. Februar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Brennender Baum durch Böller in Altenkirchen

Bereits am Samstag, 27. Januar 2024, gegen 13.50 Uhr, brannte im, zwischen der Frankfurter Straße und der Heimstraße gelegenen, Wiesental in Altenkirchen ein Baumstamm. Nach den derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen steckten Unbekannte Silvesterböller in einen Spalt des Stammes und zündeten sie an. Dadurch geriet der Baum in Brand. Spaziergänger, die zuvor Knallgeräusche wahrgenommen hatten, bemerkten den, durch den Brand aufsteigenden Rauch und informierten die Polizei. Die umgehend alarmierten Feuerwehr Altenkirchen löschte das Feuer ab, sodass nur der angegangene Baumstamm beschädigt wurde. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei