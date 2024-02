Veröffentlicht am 1. Februar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Schulweg- und Geschwindigkeitskontrollen in Altenkirchen

Mittwoch, 31. Januar 2024, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen Schulweg- und Geschwindigkeitskontrollen an mehreren Örtlichkeiten in Altenkirchen durch. Es konnte ein Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, der den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Weiterhin überschritten zwei Fahrzeugführer in der Siegener Straße die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Es wurden entsprechende Verwarnungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei