Veröffentlicht am 1. Februar 2024 von wwa

BREITENAU – Vermisstensache in Breitenau und Umgebung

66-jährige hilflose männliche Person wird seit Donnerstagmorgen als vermisst gemeldet. Der Mann wohnt in Breitenau und ist dort seit 07:00 Uhr in unbekannte Richtung zu Fuß unterwegs. Der Mann ist erkrankt und trägt ein sichtbares Sprachmodul am Hals. Personenbeschreibung: ca. 165 cm klein – kurze Haare – Brille – dünner blauer Anorak – blaue Jeans: Umfangreiche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der Person. Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten. Quelle: Polizei