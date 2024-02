Veröffentlicht am 1. Februar 2024 von wwa

NEUWIED – Festnahme nach aktuellem Einbruch in eine Firma in Neuwied

Am 01. Februar 2024 meldete gegen 12:12 Uhr ein Zeuge einen aktuellen Einbruch auf einem Firmengelände in Neuwied. Im Anschluss ergriff der Täter mit dem PKW die Flucht in Richtung Segendorf. Kurze Zeit später meldeten Verkehrsteilnehmer einen verkehrsgefährdend fahrenden PKW. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, in denen auch der Polizeihubschrauber im Einsatz war, konnte das Fahrzeug auf dem Parkplatz des Tierheims festgestellt und der 43jährige Täter festgenommen werden. Quelle: Polizei