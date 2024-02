Veröffentlicht am 31. Januar 2024 von wwa

ELKENROTH – Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in Elkenroth

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 28. Januar 2024, 13:00 Uhr, und Dienstag, 30. Januar 2024, 10:40 Uhr, wurde am Rundweg des Elkenrother Weihers in Elkenroth eine Fußgängerbrücke durch Unbekannte mutwillig zerstört und die darauf befindlichen Gitterroste ins Wasser geworfen. Es entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro. Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741/9260. Quelle und Foto: Polizei