Veröffentlicht am 31. Januar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Training bis ins hohe Alter – Fit in den Frühling

Eine gute körperliche Fitness ist entscheidend für mehr Lebensqualität. Besonders in späten Jahren. Denn das Alter hinterlässt Spuren, vor allem in der Muskulatur. Ab dem 30. Lebensjahr baut unser Organismus pro Jahr 0,3 bis 1,3 Prozent der Muskulatur in Fettgewebe um. So verschwinden bis zum 80. Lebensjahr schleichend etwa 30 bis 50 Prozent der Muskelmasse- das treibt uns in Krankheit und Pflegebedürftigkeit. Die gute Nachricht: Durch regelmäßiges Training lässt sich dieser normale Abbau der Kraft weit hinausschieben. Je früher man mit dem Muskeltraining beginnt, desto länger bleiben sie erhalten. Dann kann man durchaus auch noch mit 50, 60 oder 70 Jahren eine Muskelkraft besitzen, wie man im Alter von 30 hatte. Es ist nie zu spät für Sport. Selbst wer erst mit über 80 Jahren regelmäßig Gymnastik in seinen Alltag integriert, kann die Leistungsfähigkeit noch deutlich steigern. Darüber hinaus bietet das DRK eine Gemeinschaft mit Gleichaltrigen in lockerer Runde – mit Bewegung, Sport und Spaß! Interessierte können sich bei Birgit Schreiner, Tel 02681 – 800644 (vormittags) oder per E-Mail: schreiner@kvaltenkirchen.drk.de melden oder ohne Voranmeldung zu einer Schnupperstunde in der nahen Umgebung kommen.